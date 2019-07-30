Начался ПАИ-live с замначальника псковской Росгвардии (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.
В регионе вырос размер денежной компенсации за добровольную сдачу оружия. Стоимость зависит от вида вооружения, общий рост «расценок» на добровольно сданные в УВД винтовки и автоматы составил 100%. В прямом эфире замначальника псковской Росгвардии оценит объем незаконного оборота оружия в Псковской области, расскажет сколько стоит сдать государству самые распространенные виды оружия и объяснит, как и куда обращаться, чтобы получить вознаграждение.
Вопросы Василию Софину можно оставить на странице ПАИ-live.