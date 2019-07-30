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Общество

Василий Софин: Вознаграждение за сдачу оружия – хорошая мотивация для граждан

Вознаграждение за сдачу оружия – хорошая мотивация для граждан, для изъятия оружия из незаконного оборота. Об этом заявил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Василия Софина, при добровольной сдаче оружия, человек, в первую очередь, освобождается от уголовной ответственности и к тому же получает вознаграждение. Правда, граждане должны оплатить с этой суммы налог.

Василий Софин считает, что постановление о повышении вознаграждения за добровольную сдачу оружия принесет свои плоды. Заместитель начальника регионального управления Росгвардии также заявил, что с момента принятия постановления прошло еще не так много времени, чтобы говорить сейчас о первых результатах. По его мнению, установленные цены «достаточно адекватны и вполне приемлемы».

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