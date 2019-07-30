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Общество

Как сдать оружие в Псковской области: Процедура и суммы выплат

Сдача оружия стала основной темой прямого эфира ПАИ — Live. Экспертом выступил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он уточнил, что от жителей региона на протяжении всего года принимают различные виды оружия — от штык-ножа до огнестрельного. Например, это оружие, оставшееся по наследству от покойного прадедушки. Взамен в соответствии с законодательством гражданин получает денежную выплату.

«Самый эффективный способ – прийти сразу в полицию. Фактически проверка идет в течение 10 суток, но может быть продлена до 30 суток. Гражданину будет выдана копия решения по данному факту. После этого человек должен обратится в администрацию Псковской области с пакетом документов. Помощь в сборе этих документов могут оказать и сотрудники Росгвардии. Администрация рассматривает заявление в течение 10 дней, проверяет все и принимает решения для направления в комитет по финансам, либо письменно уведомляет гражданина об отказе», - рассказал собеседник.

В рамках проводимой экспертизы устанавливается, является ли сдаваемый предмет оружием.

«Может быть, штык-нож проржавел и поэтому уже не является оружием», - добавил Василий Софин.

Он уточнил, что в настоящее время увеличены суммы выплат. В течение 30 рабочих дней сдавшему оружие человеку будут перечислены средства: за огнестрельное гладкоствольное – 3000 рублей, нарезное – 3600, газовое – 1000, травматическое – 2400, от 4000 до 6000 – оружие времен Великой Отечественной войны, самодельное – 2400.

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