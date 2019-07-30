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В Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам

В два раза увеличат в Псковской области размер единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. Об этом сообщил руководитель комитета социальной защиты региона Армен Мнацкаканян на заседании оргкомитета «Победа», прошедшего 30 июля под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Глава ведомства уточнил, что сейчас ветераны получают к Дню Победы по 5000 рублей, передает корреспондент Псковского агентства информации. В 2020 году в честь юбилея Победы выплата составит 10000 рублей.

Данную инициативу поддержал глава региона, детали будут проработаны в ближайшее время при личном участии первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Михаил Ведерников обратился во время заседания оргкомитета к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову с просьбой уделить данному предложению особое внимание при формировании и принятии проекта бюджета на 2020 год.

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