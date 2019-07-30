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Общество

Фильм об Идрице планируют показать псковским школьникам

Студенты Псковского государственного университета сняли фильм о поселке Идрица (Себежский район) и его удивительной истории, о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Глава Себежского района Леонид Курсенко обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой показать эту ленту 1 сентября в школах Псковской области. Обращение прозвучало на заседании оргкомитета «Победа» 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Идрице к юбилею Победы планируется выполнить большой комплекс мероприятий, привести здания и улицы в порядок, отремонтировать, благоустроить. На ряде объектов работы ведутся уже сейчас. Однако, подчеркнул Леонид Курсенков, они выполняются не всегда качественно — вмешаться, к примеру, требует корректировок взаимодействие с подрядчиком, ремонтирующим тротуары в поселке.

В ходе заседания Леонид курсенков попросил также главу региона делегировать от Псковской области на 75-летие Погбеды на парад в Москву 100-летнюю жительницу Себежского района Антонину Матвееву. Михаил Ведерников предложение одобрил и отметил, что обратится в минобороны о включении женщины в списки гостей.

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