Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах

17:56, 30 июля 2019, ПАИ

Почетный председатель Фонда Эрмитажа, член совета директоров российско-американской ассоциации «Диалог Форт-Росс» Пол Родзянко выразил готовность оказать содействие в реставрации усадьбы его предков в Усвятах. Об этом он заявил на встрече первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с управляющей делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейнланда (Германия) Мартой Элизабет Фаренкамп, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Пол Родзянко считает, что важно сохранить оставленное его предками в Псковской области наследие. Он также отметил, что планирует посетить не только родовое имение, но и усадьбу Строгановых в Волышево.

Вера Емельянова заявила, что этот вопрос сохранения объектов культурного наследия находится в зоне особого внимания региональных властей. Вице-губернатор напомнила о включении 10 храмов Псковской области в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она отметила, что в регионе есть много исторических объектов, которым требуется федеральная материальная помощь.

Вице-губернатор также рассказала, что в рамках реализации национального проекта «Культура» Министерство культуры РФ окажет финансовую помощь в разработке инвестиционных паспортов усадеб: усадьбы и имения, которые представляют историческую ценность, будут восстановлены при федеральной поддержке. Вера Емельянова рассчитывает на первом этапе в рамках проекта восстановить в регионе усадьбу Волышево Порховского района и Дом Родзянко.