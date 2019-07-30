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Общество

В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса

В редакции Псковского агентства информации 30 июля наградили победительницу конкурса, прошедшего среди читателей в канун «Медового фестиваля». Традиционный праздник пройдут 17 августа, но уже сейчас журналисты предоставили возможность стать обладателем литра чудесного псковского меда.

Для этого достаточно было выполнить условия конкурса — сделать репост в группе издания в одной из социальных сетей. С помощью специальной программы путем выбора случайного числа был определен победитель. Им стала Елена Михайлова.

«Я человек не азартный, случайно увидела ссылку — мне прислали ее друзья. Очень рада, что победила», - призналась Елена, придя в редакцию за подарком.

Сладкий приз — литр меда от пасечников из Печорского района читательнице вручила пчела — символ предстоящего «Медового фестиваля».

«Поздравляем. Успехов вам. Участвуйте почаще в наших розыгрышах. И пусть удача вам сопутствует почаще», - прозвучали пожелания в адрес победительницы.

Областной фестиваль ежегодно собирает в Пскове несколько десятков местных пчеловодов. Без посредников все желающие могут приобрести у них мед, а также сопутствующие товары — изделия из воска, сладости с медом и без, крема и мази на медовой основе и многое другое.

Площадкой для проведения праздника станет Детский парк.

 

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