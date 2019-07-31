Кинопремьеры недели: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Маленькое красное платье»

15:43, 31 июля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: долгожданный спин-офф «Форсажа» с солирующими Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом, и «Маленькое красное платье» - авторский ретро-хоррор Питера Стриклэнда об ожившей и практически неуязвимой ткани, которая терроризирует своих хозяев.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»

Дабы скоротать время до девятой, не менее эпичной и еще более дуболомной серии «Форсажа» (съемки уже идут, не переживайте), шоураннеры и продюсеры решаются на запрещенный приём: скормить поклонникам франшизы, пожалуй, самый безбашенный спин-офф за всю историю кинематографа. Вне сомнений, дело, конечно же, выгорит, поскольку здесь сталкиваются буквально два титана: своеобразный дуэт бывших злейших врагов Дуэйна «Скалы» Джонсона (Хоббс) и Джейсона Стэйтема (Шоу) покорил сердца всех еще в восьмом «Форсаже», а теперь им посвящен аж целый полнометражный фильм. Пожалуй, это самый долгожданный блокбастер нынешнего лета.

Добавьте в эту беспроигрышную формулу Дэвида Литча – первоклассного жанрового постановщика, режиссера, кстати говоря, первого «Джона Уика», ностальгически-утонченной «Взрывной блондинки», а также второго «Дэдпула» и зрительские опасения насчет «Хоббса и Шоу» сразу сойдут на нет. Пусть эта картина предсказуема до самых мелочей еще на уровне трехминутных трейлеров, где нам показали уже практически все, в конечном же итоге Литч дает то, чего так не хватает этим летом – дистиллированный толстокожий блокбастер, классическая сезонная разгрузка, где Дуэйн «Скала» с безумными, широко открытыми глазами дубасит Идриса Эльбу, а потом без особого труда ловит цепью боевой вертолет – нет, ну просто праздник.

Классическая форсажная программа «Все включено»: невероятно продолжительные, но динамичные и зрелищные погони, традиционно, по всему земному шару и максимум экшена на один квадратный метр – «Хоббс и Шоу» выруливают в прокат с 1 августа.

«Маленькое красное платье»

Авторский, мистический хоррор режиссера Питера Стриклэнда («Герцог Бургундии»), созданный, безусловно, под большим влиянием джалло [это такой поджанр итальянских фильмов ужасов, где прекрасно соседствуют криминальный триллер и легкая эротика] и, в особенности, Дарио Ардженто (просмотр «Суспирии» для подготовки - как старой, так и новой - в обязательном порядке). Ретро-налет в «Платье» - основополагающая часть, не просто оболочка, а целый составной атмосферный элемент, без которого фильм бы воспринимался сложнее и, скорее всего, стал бы просто еще одним посредственным хоррором. А получился даже, судя по реакции критиков из IndieWire, целый «гипнотически чудесный фильм с частицей Дэвида Линча».

Сюжет тоже вполне соответствует классическому канону подобных неуютных хорроров: в салон одежды приходит молодая женщина Шейла (Марианн Жан-Батист), в ее глаза сразу бросается шикарное красное платье. Примерив платье, Шейла покупает его, но позже на коже начинают проступать странные пятна, а потом и вовсе оказывается, что платье – живое и враждебно настроенное существо. И никто другой, кроме студии A24 не смог бы выпустить «Платье» и сделать настолько потрясающий трейлер, который так безжалостно испоганили российские прокатчики.

Кровь, огонь, проклятье и призраки – «Маленькое красное платье» стартует в прокате с 1 августа.