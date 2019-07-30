Пенообразователи для пожаротушения от производителя

14:58, 31 июля 2019, ПАИ

Из выпусков новостей мы то и дело узнаём о новых пожарах. В некоторых случаях их не удается локализовать даже в течение несколько суток. Причина - масштабные возгорания, распространившиеся на большие территории, а также использование неподходящих пенообразователей. Всем, кто заинтересован в обеспечении безопасности своего имущества, жизни и здоровья, стоит обратить внимание на современные, идущие в ногу со временем решения, которые предлагает компания «Эгида ПТВ».

Фторсинтетические пенообразователи типа AFFF она производит на протяжении многих лет, а среди ее постоянных клиентов руководители самых разных предприятий, организаций, заводов по всей стране. Предлагаемые пенообразователи идеально подходят для тушения водонерастворимых горючих жидкостей, топлива, нефти и нефтепродуктов, синтетических масел. Обратите внимание, что «Эгида ПТВ» - это производитель всех предлагаемых решений, что позволяет ему устанавливать максимально доступные цены. Даже если клиент располагает ограниченным бюджетом, он без проблем подберет несколько подходящих идей.

Компания располагает всеми технологическими возможностями для того, чтобы справляться с задачами любой сложности и любого объема. Ее лаборатория оснащена по последнему слову техники.

Познакомиться с полным спектром предлагаемой продукции, среди которой пенообразователь типа AFFF для тушения горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов, а также с актуальной стоимостью можно на сайте egida-ptv.ru. Он имеет удобный и понятный интерфейс. Оформить заявку на приобретение современных эффективных пенообразователей можно всего в пару кликов. В разделе «контакты» указаны реквизиты компании, телефоны и электронная почта для связи.

Преимущество компании в том, что она имеет огромный опыт работы со средствами пожаротушения. Поставки продукции высочайшего качества производятся в кратчайшие сроки и на очень выгодных условиях. «Эгида ПТВ» всегда готова порекомендовать потребителю противопожарную продукцию с идеальным соотношением цена-качество.