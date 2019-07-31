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Общество

Дополнительный контейнер установила компания «Экопром» на улице Герцена в Пскове по просьбе жильцов

Региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» установила дополнительный контейнер для мусора в Пскове на пересечении улиц Герцена и Первомайской по просьбе жителей.

В группе «Контроль.Псков» в Facebook был размещён пост о том, что на этом месте стоял контейнер в полтора-два раза больше, чем новый, а рядом располагалась сетка для пластика, которой активно пользовались местные жители. «Страшно подумать, что будет с Первомайской и Застенной, когда подует сильный ветер», - подчеркнул автор сообщения.

Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании «Экопром» Сергей Пайст, в начале на площадке, о которой идёт речь, был установлен один контейнер объемом 8 кубических метров. В течение первых шести месяцев специалисты регоператора наблюдали за накоплением отходов, они отмечали, что в некоторых случаях объём мусора превышает вместимость контейнера. Теперь, как отметил Сергей Пайст, добавлен ещё один контейнер на 8 кубометров.

Он подчеркнул, что сейчас планируется в ежедневном режиме мониторить и вывозить отходы в Пскове для того, чтобы иметь четкое представление, какой именно объем мусора образуется в городе.

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