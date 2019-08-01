Ремонт общественных пространств по проекту «Городская среда» начался в районах Псковской области

14:30, 01 августа 2019, ПАИ

В Псковской области начались ремонтные работы в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». До конца года планируется благоустроить 57 общественных пространств и 20 дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На реализацию партпроекта в Псковской области из бюджетов разного уровня направлены около 190 млн рублей. Контракты на сумму свыше 90 млн рублей уже находятся в работе.

В частности, в Бежаницах подрядчик уже выполнил 50% работ по контракту на обновление центральной площади поселка (улица Комсомольская, 12). Здесь будет заменен асфальт, установлен бортовой камень, уложена дренажная труба, посажены деревья и засеян газон. Благоустройство будет завершено до 16 сентября. На эти цели выделены 1 млн 413 тысяч 620 рублей.

Также в Бежаницах 5 августа начнутся работы по ремонту сквера десантников (улица Советская, 29). Здесь будет заменен трубопереезд, уложены дренажная труба и брусчатка, установлены бортовой камень, скамейки и урны. Объем финансирования составил 1 млн 546 тысяч 24 рубля. Работы планируется завершить к 20 сентября.

В Пушкинских Горах будут отремонтированы пешеходные дорожки на улицах Ленина и Лермонтова (от Сбербанка – правая сторона, от автостанции – левая сторона). На эти цели выделены 2 млн 668 тысяч 550 рублей.

Также тротуар станет ровнее в Пустошке на улице Октябрьской от дома №16 до Нового переулка. Контракт на эти работы уже заключен. Сумма расходов составит 2 млн 444 тысячи 62 рубля.

В ближайшее время в Новоржеве преобразятся четыре общественных пространства. В течение 45 дней в сквере по улице Комсомольской, на территориях по улицам Заводской и Победы будут обустроены спортивные площадки. Кроме того, в планах – устройство навеса остановочного комплекса у Новоржевской средней школы на улице Германа. Еще один объект – Летний парк, асфальтирование которого начнется сразу после определения подрядчика. Всего на ремонт по партпроекту «Городская среда» Новоржев потратит 2 млн 431 тысячу 69 рублей.

Вошли в программу «Городская среда» и Усвяты. Там начали подготовку к обновлению площади у Дома культуры (улица Карла Маркса, 17). Площадь уже очистили от насаждений и разобрали старый бордюр. На ремонт будет направлен 1 млн 508 тысяч 85 рублей.

Кроме того, три общественных пространства будут благоустроены в Дно. В парке имени Ленина сделают три пешеходных дорожки (800 тысяч 46 рублей), на площади на улице Советской – ограждение (167 тысяч 894 рубля), на улице Ленина — территорию у районного центра культуры (2 млн 356 тысяч рублей).