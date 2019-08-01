Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live

14:12, 01 августа 2019, ПАИ

1 августа в 15:00 гостем прямой видеотрансляции проекта ПАИ-live станет руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова.

17 августа в Пскове состоится самый сладкий праздник года — «Медовый фестиваль», который в 9-ый раз проводит Медиахолдинг Псковской области. Гостей площадки в Детском парке ждут огромная ярмарка меда, отличная концертная программа, веселые детские конкурсы, танцплощадка, фермерские торговые ряды, экологическая зона, медовая кухня и многое другое.

Медовый фестиваль проводится в поддержку брэнда «Псковский мёд» и местных производителей меда в целом. Является крупнейшим событием в сфере гастрономического туризма Псковской области, фестиваль становился победителем Всероссийского конкурса «Russian open Event Expo». Фестиваль проводится при поддержке комитета Псковской области по культуре.

Дарья Никифорова расскажет об особенностях программы этого года, о количестве участников и подарках для гостей. Вопросы организатору фестиваля можно на странице ПАИ-live.