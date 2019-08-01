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Общество

Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Началсь прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова. 

17 августа в Пскове состоится "Медовый фестиваль", его уже в 9-ый раз проводит Медиахолдинг Псковской области. Посетителей самого сладкого праздника года ждут медовая ярмарка, коцерт, детские конкурсы и мастер-классы, торговые ряды с разнообразной фермерской продукцией, медовая кухня и многое другое. 

Медовый фестиваль проводится в поддержку брэнда "Псковский мёд" и местных производителей меда в целом. Является важнейшим событием в сфере событийного гастротуризма региона, "Медфест" побеждал на Всероссийском конкурсе «Russian open Event Expo», проводится при поддержке комитета Псковской области по культуре.

Дарья Никифорова объянит особенности программы в этом году, подсчитает количество участников и расскажет о подарках для гостей. Вопросы организатору фестиваля можно на странице ПАИ-live.

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