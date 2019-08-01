Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:10, 01 августа 2019, ПАИ

Началсь прямая видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова.

17 августа в Пскове состоится "Медовый фестиваль", его уже в 9-ый раз проводит Медиахолдинг Псковской области. Посетителей самого сладкого праздника года ждут медовая ярмарка, коцерт, детские конкурсы и мастер-классы, торговые ряды с разнообразной фермерской продукцией, медовая кухня и многое другое.

Медовый фестиваль проводится в поддержку брэнда "Псковский мёд" и местных производителей меда в целом. Является важнейшим событием в сфере событийного гастротуризма региона, "Медфест" побеждал на Всероссийском конкурсе «Russian open Event Expo», проводится при поддержке комитета Псковской области по культуре.

Дарья Никифорова объянит особенности программы в этом году, подсчитает количество участников и расскажет о подарках для гостей. Вопросы организатору фестиваля можно на странице ПАИ-live.