Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Организаторы продолжают принимать заявки на участие в «Медовом фестивале». Он пройдет 17 августа в Пскове. Площадкой по традиции станет Детский парк.
Именно здесь будут созданы 53 точки для продажи псковского мёда, рассказала руководитель одела спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова в эфире ПАИ — Live.
На данный момент поданы заявки от 41 пчеловода. «Порядка 100 литров меда привезут на медовый фестиваль», - отметила Дарья Никифорова.
Заявки принимают только от пасечников Псковской области.
На мероприятии по традиции пройдет конкурс — определят самый вкусный мёд. Пасечники получат дипломы.