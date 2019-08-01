200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»

16:08, 01 августа 2019, ПАИ

200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства на производство картины будут выделены Минкультом РФ. Ведомству также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств и представить доклад до 1 февраля 2020 года.

В декабре 2018 года министр культуры России Владимир Мединский предложил в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, снять фильм о Нюрнбергском процессе. Тогда он отметил, что тема Нюрнбергского процесса требует достоверного освещения в отечественном кино.