Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области

10:39, 02 августа 2019, ПАИ

Более 40 заявок из 39 муниципалитетов поступило на конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, больше всего заявок в номинации «Красота, комфорт, порядок». Также ряд муниципалитетов участвуют в номинациях «Территория культуры» и «Самое здоровое поселение».

Конкурсная комиссии уже посетила 17 муниципальных образований. Она оценивает состояние инфраструктуры и заявленные на конкурс объекты. Итоги выездов заносятся в специальные оценочные ведомости. Все муниципалитеты комиссия посетит до конца августа, после чего систематизирует данные и определит победителей.

Грантовую поддержку в этом году получат 6 городских и 12 сельских поселений. Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за 1-е место и 500 тыс. рублей — за 2-е. Для сельских поселений — 700 тыс. за 1-е место и 300 тыс. рублей — за 2-е. На эти цели в областном бюджете заложено 10,5 млн рублей.