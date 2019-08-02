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Общество

Около 40 муниципалитетов борются за звание лучшего поселения Псковской области

Фото управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области

Более 40 заявок из 39 муниципалитетов поступило на конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, больше всего заявок в номинации «Красота, комфорт, порядок». Также ряд муниципалитетов участвуют в номинациях «Территория культуры» и «Самое здоровое поселение».

Конкурсная комиссии уже посетила 17 муниципальных образований. Она оценивает состояние инфраструктуры и заявленные на конкурс объекты. Итоги выездов заносятся в специальные оценочные ведомости. Все муниципалитеты комиссия посетит до конца августа, после чего систематизирует данные и определит победителей.

Фото управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области

Грантовую поддержку в этом году получат 6 городских и 12 сельских поселений. Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за 1-е место и 500 тыс. рублей — за 2-е. Для сельских поселений — 700 тыс. за 1-е место и 300 тыс. рублей — за 2-е. На эти цели в областном бюджете заложено 10,5 млн рублей.

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