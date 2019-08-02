Здание Дома ремесел в Порхове ожидает капитальный ремонт
Здание Дома ремесел Порховского краеведческого музея будет капитально отремонтировано. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Работы проведут в рамках проекта «Ремесло без границ» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020»
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 761 тысяч 728 рублей. Средства заложены в бюджете Порховского района.
В Доме ремёсел планируется провести реконструкцию кровли, заменить окна, привести в порядок фасад, отмостку, оборудовать здание пандусом, отремонтировать крыльцо, построить новый козырек, а также провести внутренний ремонт помещений. Аукцион состоится 8 августа текущего года.
Кроме того, по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020» в рамках проекта «Парки без границ» в Порхове на проспекте Ленина в сквере появится новое освещение. Начальная (максимальная) цена контракта - 840 тысяч 118 рублей, которые также заложены в бюджете Порховского района.