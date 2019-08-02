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Общество

Здание Дома ремесел в Порхове ожидает капитальный ремонт

Здание Дома ремесел Порховского краеведческого музея будет капитально отремонтировано. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Работы проведут в рамках проекта  «Ремесло без границ» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 761 тысяч 728 рублей. Средства заложены в бюджете Порховского района.

В Доме ремёсел планируется провести реконструкцию кровли, заменить окна, привести в порядок фасад, отмостку, оборудовать здание пандусом, отремонтировать крыльцо, построить новый козырек, а также провести внутренний ремонт помещений. Аукцион состоится 8 августа текущего года.

Кроме того, по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия 2014-2020» в рамках проекта «Парки без границ» в Порхове на проспекте Ленина в сквере появится новое освещение.  Начальная (максимальная) цена контракта - 840 тысяч 118 рублей, которые также заложены в бюджете Порховского района.

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