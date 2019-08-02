Незаконный ввоз запчастей на миллион рублей пресекли псковские таможенники

12:15, 02 августа 2019, ПАИ

В Себежском районе на многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки таможенники пресекли ввоз запчастей стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

55-летний мужчина въехал на пост на Ford Tourned Custom и не подал таможенную декларацию, а при опросе заявил, что не везет товаров, которые нужно регистрировать. Но при осмотре машины сотрудники обнаружили в багажнике 5 запчастей системы охлаждения и 34 контрольных модуля. По оценке эксперта, стоимость товаров составляет более 1 млн рублей. Мужчина пояснил, что вез запчасти для личного пользования и не знал, что их нужно декларировать.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.