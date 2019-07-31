Автомобиль такси перевернулся на мосту 50-летия Октября в Пскове

10:10, 03 августа 2019, ПАИ

Автомобиль «Рено» одной из служб такси перевернулся на мосту 50-летия Октября в Пскове. Авария произошла 3 августа около 6:00, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль ехал в направлении Завеличья. Его водитель, судя по расположению разбитой машины, не заметил ограждения, установленного на ремонтируемом участке дороги, где срезан сейчас верхний слой асфальта. Предположительно, скорость движения машины такси была достаточно высокой.

В итоге автомобиль перевернулся и оказался на крыше. Он уткнулся в проезд к Мирожскому монастырю.