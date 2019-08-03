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Общество

Первые «Ласточки» из Санкт-Петербурга прибыли в Печоры

3 августа в Печоры прибыли первые поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дорога занимает 4 часа 15 минут. Первый поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в 6:55,  прибыл в Печоры в 11:10, вторая «Ласточка», которая выехала в 13:40, - в 17:55.

Обратно в Санкт-Петербург «Ласточки» из Печор отправляются в 11:50 и в 18:35, прибывают в Санкт-Петербург они в 16:13 и 23:00 соответственно.

Маршрут поезда «Санкт-Петербург – Псков» продлён до Печор по выходным дням.

Запуск скоростных поездов, которые связали Псковскую область с Санкт-Петербургом, Новгородом и Карелией, - часть заявленной губернатором Михаилом Ведерниковым стратегии по ликвидации транспортной изоляции региона. 

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». 

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