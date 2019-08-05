«Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове

12:48, 05 августа 2019, ПАИ

17 августа в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится открытие 114-го театрального сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, новый театральный сезон начнется с показа спектакля «Пиковая дама».

В постановке дебютирует молодой актер труппы Лев Орешкин, который играл в спектаклях «Ревизор» и «R.E.P.L.I.K.A». Актер исполнит роль Германа.

В спектакле также заняты: народный артист России Владимир Свекольников, Ксения Тишкова, Александр Овчаренко, Денис Кугай, Камиль Хардин. Роль графини 17 августа исполнит Валентина Банакова.

Билеты можно забронировать и приобрести на сайте театра.