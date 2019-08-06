Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live

09:03, 06 августа 2019, ПАИ

6 августа в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев. Накануне необычные автомобильные соревнования впервые прошли на площадке возле нового торгового комплекса Fjord Plaza. В экстремальном турнире участвовали около 300 водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики и Пскова, свои машины представили владельцы ретротехники, эксперты по автотюнингу и автомобильному звуку. Дрифт-шоу прошло при поддержке администрации Псковской области.

В прямом эфире Денис Грохотнев расскажет об организации турнира, о подготовке автомобилей, о перспективах псковского движения дрифтеров.

Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.