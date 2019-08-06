0
09:03
Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live
16:09
28 участников собрал четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
19:25
Фестиваль пляжного волейбола прошёл в Пскове
21:24
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
20:16
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
14:18
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
22:21
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
Еще новости
Спорт

Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live

6 августа в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев. Накануне необычные автомобильные соревнования впервые прошли на площадке возле нового торгового комплекса Fjord Plaza. В экстремальном турнире участвовали около 300 водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики и Пскова, свои машины представили владельцы ретротехники, эксперты по автотюнингу и автомобильному звуку. Дрифт-шоу прошло при поддержке администрации Псковской области.

В прямом эфире Денис Грохотнев расскажет об организации турнира, о подготовке автомобилей, о перспективах псковского движения дрифтеров.

Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live Фолк-группа «РазноСолы» выступит на «Медовом фестивале» в Пскове Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале» Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live Как сдать оружие в Псковской области: Процедура и суммы выплат Василий Софин: Вознаграждение за сдачу оружия – хорошая мотивация для граждан Начался ПАИ-live с замначальника псковской Росгвардии (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live Новые правила благоустройства Пскова: ПАИ-live с Григорием Стороненковым
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live
06 августа 2019
Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live
28 участников собрал четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
03 августа 2019
28 участников собрал четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Фестиваль пляжного волейбола прошёл в Пскове
01 августа 2019
Фестиваль пляжного волейбола прошёл в Пскове
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
31 июля 2019
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
31 июля 2019
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
30 июля 2019
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
29 июля 2019
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков

Идет загрузка...