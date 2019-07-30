Скупка автомобильных катализаторов – кто и зачем принимает это за деньги?

09:16, 06 августа 2019, ПАИ

Скупка катализаторов – это услуга, которая распространена в развитых странах мира, она позволяет сохранить окружающую среду и получить водителям вознаграждение за использованное устройство. Такой вариант считается наиболее целесообразным, так как поломанный аппарат наносит непоправимый ущерб окружающей среде и автомобилю. Главное назначение катализатора состоит в том, чтобы уменьшать количество негативных выбросов. Со временем аппарат выходит из строя и требует немедленной замены. А если вы не знаете, куда продать катализаторы, следует обратиться в специализированную компанию, которая предлагает выгодные условия и преимущества.

Стоит отметить, что при изготовлении катализаторов используют драгоценные металлы, поэтому выбрасывать устройство будет расточительно, ведь после обработки материал повторно используется людьми. После истечения срока обслуживания катализатор должен быть правильно утилизирован, в таком случае его лучше всего сдать в специализированную компанию. Если просто выбросить устройство на свалку, то скопившиеся отходы будут отравлять окружающий мир. К тому же такой подход представляет собой нерациональное использование драгоценных ресурсов.

Если обратиться в профессиональную компанию по утилизации, то водитель не только сохранит окружающую среду, но и получит солидное вознаграждение, которое поможет сэкономить на покупке нового устройства. Стоимость вознаграждения зависит от следующих факторов:

Количество драгоценных металлов в изделии. Структура катализатора. Катализатор, выполненный для конкретной марки машины.

Утилизация катализатора требует наличия оборудования и техники, поэтому подобными делами занимаются профессиональные компании. Прежде всего, проводится спектральный анализ материалов, чтобы правильно выбрать метод обработки и утилизации. Монометаллические катализаторы считаются наиболее популярными на отечественном и зарубежном рынке. Такие аппараты представляют собой соты, выполненные из драгоценных материалов. Обычно замена катализатора осуществляется после 150 тысяч километров, если не сделать этого вовремя, то могут пострадать другие узлы автомобиля, что приведет к негативным последствиям.