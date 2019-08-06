Начался ПАИ-live с псковским дрифтером (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:00, 06 августа 2019, ПАИ

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость проекта ПАИ-live - председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев.

3 и 4 августа экстремальный автомобильный турнир впервые состоялся на новой площадке - парковке возле торгового комплекса Fjord Plaza. В необычных соревнованиях участвовали около 300 водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики и Пскова, свои машины представили владельцы ретротехники, эксперты по автотюнингу и автомобильному звуку. Дрифт-шоу состоялось при поддержке администрации Псковской области.

В прямом эфире Денис Грохотнев расскажет о перспективах дрифт-движения в Пскове, оценит выступление на шоу псковичей, подсчитает, сколько стоит подготовить обычный автомобиль к таким выступлениям.

Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.