Организаторы дрифт-шоу в Пскове поблагодарили за помощь региональные власти

13:04, 06 августа 2019, ПАИ

Председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев поблагодарил администрацию Псковской области за помощь в проведении мероприятия. В частности, власти региона оказали содействие в поиске площадки для шоу, в обеспечении безопасности и информационной поддержки. Об этом Денис Грохотнев заявил в эфире проекта ПАИ-live 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Грохотнев рассказал, что соревнования три года подряд проходили на парковке у торгово-развлекательного центра «Акваполис», но организаторы решили пойти на уступки местным жителям, которые жаловались на шум, и перенести шоу в другую локацию. По его словам, решение о перемене места проведения соревнования было принято за 10 дней до старта. Организатор отметил, что сменить место и обеспечить безопасность за такой короткий срок было очень тяжело.

Кроме того, он рассказал, что на площадке торгово-развлекательного комплекта «Fjord Plaza», где и проходили состязания, от автомобилей пострадала только разметка, но она будет восстановлена.

Денис Грохотнев заявил, что подобные автошоу – это полноценные соревнования, которые развивают автомобильную культуру, привлекают молодежь.