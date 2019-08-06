Более двух тысяч человек посетили псковское дрифт-шоу

13:46, 06 августа 2019, ПАИ

Дрифт-шоу, которое проходило 3 и 4 августа в Пскове, посетили более двух тысяч человек. Об этом рассказал председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, на организации автошоу попытались заработать мошенники и три человека даже стали их жертвами. Злоумышленники «продавали» билеты на мероприятие через Интернет, тогда как организаторы распространяли билеты только в нескольких точках в Пскове, а не в сети. Организатор отметил, что с двоими обманутыми псковичами удалось связаться и пригласить их на соревнования, чтобы как-то компенсировать потерянные деньги.

Денис Грохотнев добавил, что участие в дрифт-соревнованиях приняли около 250 водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Прибалтики. В рамках шоу также прошли показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов. Поддержку автошоу оказала администрация Псковской области.