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Общество

Как оценивают мастерство дрифтеров рассказал организатор соревнований в Пскове

Председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор дрифт-шоу в Пскове Денис Грохотнев в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 августа рассказал, как оценивают мастерство дрифтеров на состязаниях. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по его словам, в дрифте оценивается угол поворота автомобиля, постановка, клиппинг зона, судья просматривает множество позиций.

Денис Грохотнев пояснил, что пилот должен проехать так, чтобы не задеть конусы, если задел – снимаются баллы.  На состоявшихся 3-4 августа в Пскове соревнованиях, рассказал организатор, один из участников допустил ошибку и снес ограждение.

Он отметил, что среди участников прошедших состязаний был только один представитель Пскова. «Мы шесть лет проводим соревнования, а новых пилотов среди псковичей так и не появилось, как был один, так и есть», - сказал он и добавил, что занятие дрифтом требует очень серьёзных вложений.  «Чтобы достичь здесь каких-то высот, нужны колоссальные усилия, партнеры и средства», - заключил гость эфира.  

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