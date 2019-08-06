О проведении отдельных соревнований по автозвуку задумались организаторы дрифт-шоу в Пскове

18:04, 06 августа 2019, ПАИ

Организаторы псковского дрифт-шоу хотят провести отдельные соревнования по автозвуку. Об этом заявил председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев в прямом эфире проекта ПАИ-live 6 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Грохотнев отметил, в этом году на дрифт-шоу в Пскове не было отдельных соревнований по автотюнингу и автозвуку по двум причинам. Во-первых, для этого нужна большего размера площадка, а, во-вторых у организаторов нет профессионального человека, который способен провести такие соревнования масштабно. Поэтому, по словам Дениса Грохотнева, и было принято решение ограничиться показательными выступлениями в этих направлениях.

При этом он отметил, что в Пскове есть фанаты автотюнинга и автозвука. «У нас были классные ребята на нашем шоу», - добавил гость эфир, а также рассказал, что в регионе есть несколько команд по автозвуку. «Может быть мы когда-нибудь скооперируемся и сделаем отдельный чемпионат», - заявил он.

Псковское дрифт-шоу проходило 3 и 4 августа. Его посетили две тысячи зрителей, а около 250 водителей приняли участие в дрифт-соревнованиях. В рамках шоу также прошли показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов. Поддержку автошоу оказала администрация Псковской области.