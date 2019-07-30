Очередной девичник организует ресторан «Инжир» в Пскове

17:14, 06 августа 2019, ПАИ

7 августа в 20:00 в ресторане «Инжир» в Пскове пройдёт «девичник». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, женским компаниям в этот день будет предоставляться скидка в 30%. Для пришедших на вечеринку выступит Николай Никонов.

9 августа в 21:00 в ресторане «Инжир» выступит Вячеслав Галковский. Он на саксофоне исполнит мировые хиты, современные композиции.

А 10 августа в 21:00 в заведении выступит певица Джана. Она исполнит джазовые композиции и популярные песни.

Вход на все мероприятия свободный. Ресторан «Инжир» расположен на втором этаже ТРК «Акваполис».