0
12:58
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
18:28
Где в Пскове вкусно поесть и отдохнуть: Кафе и рестораны с летними террасами
12:46
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
12:43
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
16:17
Безопасность дороже денег
14:24
Tele2 настроила родительский контроль
Еще новости
Маркет

Очередной девичник организует ресторан «Инжир» в Пскове

7 августа в 20:00 в ресторане «Инжир» в Пскове пройдёт «девичник». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, женским компаниям в этот день будет предоставляться скидка в 30%. Для пришедших на вечеринку выступит Николай Никонов.

9 августа в 21:00 в ресторане «Инжир» выступит Вячеслав Галковский. Он на саксофоне исполнит мировые хиты, современные композиции. 

А 10 августа в 21:00 в заведении выступит певица Джана. Она исполнит джазовые композиции и популярные песни.

Вход на все мероприятия свободный. Ресторан «Инжир» расположен на втором этаже ТРК «Акваполис».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
29 марта 2019
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Безопасность дороже денег
19 марта 2019
Безопасность дороже денег
Tele2 настроила родительский контроль
19 февраля 2019
Tele2 настроила родительский контроль
В России изымают опасное для сердца лекарство «Эреспал»
14 февраля 2019
В России изымают опасное для сердца лекарство «Эреспал»
Магазин «Mango» в псковском ТРК «Акваполис» предлагает покупателям праздничные скидки
12 февраля 2019
Магазин «Mango» в псковском ТРК «Акваполис» предлагает покупателям праздничные скидки

Идет загрузка...