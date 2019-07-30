Межкомнатные двери из массива: надежность и стиль, дошедшие до нас сквозь века

17:24, 06 августа 2019, ПАИ

Выбирая межкомнатную дверь, далеко не многие оценивают эксплуатационные качества изделия. Современный потребитель больше заинтересован в стильном дизайне и доступной цене. Решение, которое удовлетворяет оба этих требования — это экошпон. Материал, а если точнее специальное покрытие, безупречно имитирует текстуру и фактуру дерева. Возможно, когда речь идет о невероятно малом бюджете, такой вариант действительно приемлем. Однако, натуральная древесина слишком уникальна для того, чтобы имея возможность выбрать ее, не сделать этого.

Основные достоинства дерева.

Прочность;

Устойчивость перед воздействием влаги;

Долговечность;

Экологичность;

Высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Классика, проверенная временем.

Двери из массива по праву могут считаться непревзойденной классикой. Их производство началось еще несколько веков назад и в определенный момент даже превратилось в искусство. Яркий пример этого — интерьеры действующих дворцов во Франции, Англии и даже России. Практически все дверные конструкции были изготовлены еще во времена строительства зданий, и даже богатая на печальные события история ничего не смогла им сделать.

Особенности производства.

Для производства межкомнатных дверей чаще всего используется массив ольхи, дуба и сосны. Ассортимент каталога dverirossii-spb.ru лишний раз доказывает это. Каждый из вариантов хорош по-своему:

первый отличается интересным рисунком спила;

второй лучше переносит эксплуатацию в неблагоприятных условиях;

третий безупречен в своем естественном виде, без всякой покраски и тонировки;

четвертый чуть дешевле остальных.

Стоит отметить, что очень многое зависит еще и от уровня качества производства. Ответственные производители никогда не используют неподготовленное сырье, так как в процессе обработки, а затем хранения и эксплуатации, оно постоянно будет менять свои свойства, из-за чего дверь может деформироваться. Технологичность оборудования тоже имеет не последнее значение — современные станки работают с минимально возможным допуском, до нескольких десятков миллиметров.