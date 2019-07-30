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Межкомнатные двери из массива: надежность и стиль, дошедшие до нас сквозь века

dverirossii-spb.ru

Выбирая межкомнатную дверь, далеко не многие оценивают эксплуатационные качества изделия. Современный потребитель больше заинтересован в стильном дизайне и доступной цене. Решение, которое удовлетворяет оба этих требования — это экошпон. Материал, а если точнее специальное покрытие, безупречно имитирует текстуру и фактуру дерева. Возможно, когда речь идет о невероятно малом бюджете, такой вариант действительно приемлем. Однако, натуральная древесина слишком уникальна для того, чтобы имея возможность выбрать ее, не сделать этого.

Основные достоинства дерева.

 

 

Классика, проверенная временем.

Двери из массива по праву могут считаться непревзойденной классикой. Их производство началось еще несколько веков назад и в определенный момент даже превратилось в искусство. Яркий пример этого — интерьеры действующих дворцов во Франции, Англии и даже России. Практически все дверные конструкции были изготовлены еще во времена строительства зданий, и даже богатая на печальные события история ничего не смогла им сделать.

Особенности производства.

Для производства межкомнатных дверей чаще всего используется массив ольхи, дуба и сосны. Ассортимент каталога dverirossii-spb.ru лишний раз доказывает это. Каждый из вариантов хорош по-своему:

Стоит отметить, что очень многое зависит еще и от уровня качества производства. Ответственные производители никогда не используют неподготовленное сырье, так как в процессе обработки, а затем хранения и эксплуатации, оно постоянно будет менять свои свойства, из-за чего дверь может деформироваться. Технологичность оборудования тоже имеет не последнее значение — современные станки работают с минимально возможным допуском, до нескольких десятков миллиметров.

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