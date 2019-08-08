О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live

09:07, 08 августа 2019, ПАИ

8 августа в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет руководитель управления Ропотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

С 1 июля все продуктовые магазины обязаны выделять на витринах продукты, содержащие заменители молочного жира. Соответствующее постановление приняло правительство. Эта мера стала очередной попыткой ограничить в России продажи «псевдомолочной" продукции, когда при производстве сыра, сметаны, творога и т. д. используется не молочный жир, а в разы более дешевый растительный, чаще всего пальмовое масло. Объемы его импорта ежегодно растут и, по подсчетам псковских экспертов, на каждого россиянина уже приходится 7 килограммов пальмового масла в год. Сейчас к принятию готовится закон об ужесточении налоговой политики в отношении поставщиков пальмового масла.

В прямом эфире Александр Нестерук оценит ситуацию с продажей «псевдомолочки» в регионе, расскажет, как торговые сети Псковской области отреагировали на нововведение, назовет недобросовестных продавцов.

Свои вопросы главе управления Роспотребнадзора можно оставить на странице ПАИ-live.