0
09:07
О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
21:36
С работой котельных Псковских теплосетей ознакомились депутаты гордумы
20:59
Михаил Ведерников: Важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны
18:40
Псковская область получит 7,5 млн рублей на учителей русского языка
16:54
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
16:42
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
15:50
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
Еще новости
Общество

О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live

8 августа в 12:00 гостем проекта ПАИ-live станет руководитель управления Ропотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

С 1 июля все продуктовые магазины обязаны выделять на витринах продукты, содержащие заменители молочного жира. Соответствующее постановление приняло правительство. Эта мера стала очередной попыткой ограничить в России продажи «псевдомолочной" продукции, когда при производстве сыра, сметаны, творога и т. д. используется не молочный жир, а в разы более дешевый растительный, чаще всего пальмовое масло. Объемы его импорта ежегодно растут и, по подсчетам псковских экспертов, на каждого россиянина уже приходится 7 килограммов пальмового масла в год. Сейчас к принятию готовится закон об ужесточении налоговой политики в отношении поставщиков пальмового масла.

В прямом эфире Александр Нестерук оценит ситуацию с продажей «псевдомолочки» в регионе, расскажет, как торговые сети Псковской области отреагировали на нововведение, назовет недобросовестных продавцов.

Свои вопросы главе управления Роспотребнадзора можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковский дрифт: ПАИ-live c Денисом Грохотневым О проведении отдельных соревнований по автозвуку задумались организаторы дрифт-шоу в Пскове Как оценивают мастерство дрифтеров рассказал организатор соревнований в Пскове Более двух тысяч человек посетили псковское дрифт-шоу Организаторы дрифт-шоу в Пскове поблагодарили за помощь региональные власти Начался ПАИ-live с псковским дрифтером (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live Фолк-группа «РазноСолы» выступит на «Медовом фестивале» в Пскове Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале» Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
08 августа 2019
О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников: Важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны
07 августа 2019
Михаил Ведерников: Важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны
Псковская область получит 7,5 млн рублей на учителей русского языка
07 августа 2019
Псковская область получит 7,5 млн рублей на учителей русского языка
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
07 августа 2019
Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
07 августа 2019
Более 1,1 тысяч псковских семей получили «Подарки новорожденным»
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
07 августа 2019
16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция
Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников
07 августа 2019
Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
07 августа 2019
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове

Идет загрузка...