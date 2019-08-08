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Общество

Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость проекта ПАИ-live - руководитель управления Ропотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

В июле вступило в силу новое постановление правительства, в соответствие с которым продуктовые магазины должны выделять на прилавках продукты, в которых есть заменители молочного жира. Эта мера стала очередной попыткой ограничить в России продажи «псевдомолочной» продукции, когда при производстве сыра, сметаны, творога и т. д. используется не молочный жир, а в разы более дешевый растительный, чаще всего пальмовое масло. Объемы его импорта ежегодно растут и, по подсчетам псковских экспертов, на каждого россиянина уже приходится 7 килограммов пальмового масла в год.

В прямом эфире Александр Нестерук оценит ситуацию с продажей «псевдомолочки» в регионе, расскажет, как торговые сети Псковской области отреагировали на нововведение, назовет недобросовестных продавцов.

Свои вопросы главе управления Роспотребнадзора можно оставить на странице ПАИ-live.

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