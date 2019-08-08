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Общество

Александр Нестерук: Граждане должны знать, что они употребляют

«Граждане должны знать, что они употребляют», — прокомментировал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук постановление Правительства РФ, которое обязывает продуктовые магазины выделять на прилавках продукты с заменителями молочного жира. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук пояснил, что выделение на прилавках продуктов с содержанием пальмового масла делается для того, чтобы граждане сознательно делали выбор продукта.

В целом же, отметил он,  у пальмового масла не так много недостатков, а если оно свежевыжатое, то в нем находится большое количество витаминов, включая бета-каротин. По главного санитарного врача региона, то пальмовое масло, которое присутствует в продуктах на полках магазинов, уже не так полезно – оно плавится до 200 градусов  и поэтому теряет многие свои свойства.  Тем не менее, руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что замена пальмовым маслом трансжиров — хорошая инициатива.

Он добавил, что в конфетах, батончиках, печеньях присутствует огромное количество пальмового масла.

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Александр Нестерук: Граждане должны знать, что они употребляют Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live Псковский дрифт: ПАИ-live c Денисом Грохотневым О проведении отдельных соревнований по автозвуку задумались организаторы дрифт-шоу в Пскове Как оценивают мастерство дрифтеров рассказал организатор соревнований в Пскове Более двух тысяч человек посетили псковское дрифт-шоу Организаторы дрифт-шоу в Пскове поблагодарили за помощь региональные власти Начался ПАИ-live с псковским дрифтером (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Главный дрифтер Пскова станет гостем ПАИ-live
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