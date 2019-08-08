Александр Нестерук: Граждане должны знать, что они употребляют

12:47, 08 августа 2019, ПАИ

«Граждане должны знать, что они употребляют», — прокомментировал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук постановление Правительства РФ, которое обязывает продуктовые магазины выделять на прилавках продукты с заменителями молочного жира. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук пояснил, что выделение на прилавках продуктов с содержанием пальмового масла делается для того, чтобы граждане сознательно делали выбор продукта.

В целом же, отметил он, у пальмового масла не так много недостатков, а если оно свежевыжатое, то в нем находится большое количество витаминов, включая бета-каротин. По главного санитарного врача региона, то пальмовое масло, которое присутствует в продуктах на полках магазинов, уже не так полезно – оно плавится до 200 градусов и поэтому теряет многие свои свойства. Тем не менее, руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что замена пальмовым маслом трансжиров — хорошая инициатива.

Он добавил, что в конфетах, батончиках, печеньях присутствует огромное количество пальмового масла.