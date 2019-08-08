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Роспотребнеадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов

Руководитель управления Ропотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук 8 августа в прямом эфире проекта ПАИ-live назвал псковские рестораны, которые используют в приготовлении блюд фальсификаты молочных продуктов. Он пояснил, что  когда ведомство отбирало пробы блюд, рестораторы уверяли, что использовали натуральный продукт, без заменителя молочного жира, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, в псковских заведениях юридических лиц «Севзапинвест», «Пивная кружка», «Ресторан «Андромеда» были выявлены фальсификаты сливочного масла. А сыр с заменителями молочного жира обнаружился в блюдах обществ с ограниченной ответственностью «Баракуда», «Олимпия», «Суши-Фуд», «Шведская горка», «Старые кварталы», «Пиццерия», «Ресторанная компания», «Лотос», ресторанная компания «ПсковАгроИнвест».  «В этих предприятиях заявляли, что сыр настоящий, а на самом деле там были фальсификаты», - уточнил он.

Александр Нестерук пояснил, что рестораторам выгодно использовать продукты с заменителем молочного жира, поскольку они дешевле. «Когда фальсификат продается по цене цельного молочного продукта, а содержит замещенный жир, то это огромная прибыль», - заявил он.

«Если вы хотите поесть той же пиццы или сырного салата, то есть вероятность, что вам подадут продукт с белково-жировым продуктом. Напоминает очень сыр, но это белково-жировой продукт», - отметил глава псковского Роспотребнадзора, ещё раз подчеркнув, что предприниматели, которые используют дешевые продукты, выдавая их за настоящие, хотят заработать.

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