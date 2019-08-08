В 25 псковских магазинах не разделили продукты с молочным жиром и его заменителем

13:33, 08 августа 2019, ПАИ

С начала июля специалисты Роспотребнадзора проверили 79 торговых точек в Псковской области на предмет разделения на полках продуктов с содержанием молочного жира и с его заменителями. Нарушения были выявлены в 25 торговых объектах, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-live 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Империал», «Лента», «Псковский гормолзавод» - выполнили требования, у них нет нарушений», - заявил главный санитарный врач региона. При этом, по его словам, не соблюли требования магазины сетей «Пятёрочка» и «Магнит», которые обозначили истинно молочные продукты «малопонятной покупателям аббревиатурой» МПБЗМЖ.

«Продукты должны быть визуально разделены. Если магазин маленький, то там даже можно сделать так, чтобы они стояли на одной полке, но должен быть аншлаг-объявление, указывающий, что конкретно содержит молочный жир», - сказал Александр Нестерук. По его словам, между продуктами с молочным жиром и с его заменителями должно быть пространство, должно быть нормальное объявление о том, какая это группа товаров, чтобы человек не пытался прочитать мелкий шрифт на упаковке.