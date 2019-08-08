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Общество

Усиление ветра ожидается ночью на юге Псковской области

Усиление северо-западного ветра ожидается ночью 9 августа в южных районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Скорость ветра может достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с непогодой сотрудники МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, автомобиль поставить в гараж или подальше от деревьев и слабых конструкций.

На улицах следует обходить рекламные щиты, шаткие строение и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и ЛЭП.

9 августа в Псковской области ожидается от +10°C до +15°C ночью и от +18°C до +23°C днем. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами пройдут ливни. Атмосферное давление низкое.

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