Усиление ветра ожидается ночью на юге Псковской области

17:18, 08 августа 2019, ПАИ

Усиление северо-западного ветра ожидается ночью 9 августа в южных районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Скорость ветра может достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с непогодой сотрудники МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, автомобиль поставить в гараж или подальше от деревьев и слабых конструкций.

На улицах следует обходить рекламные щиты, шаткие строение и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и ЛЭП.

9 августа в Псковской области ожидается от +10°C до +15°C ночью и от +18°C до +23°C днем. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами пройдут ливни. Атмосферное давление низкое.