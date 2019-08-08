Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области

22:15, 08 августа 2019, ПАИ

8 августа в 20:20 от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение об опасном природном явлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, в ближайшие 3 часа, с сохранением в первой половине ночи 9 августа по юго-востоку и востоку области ожидается очень сильный дождь.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

- При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- Если сильный дождь застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;

- Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

- Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей:

- Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

- Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

- Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".