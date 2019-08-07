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Спорт

Более 50 гребцов поднялись на пьедестал почета первенства Пскова по гребле

9 августа в Пскове на базе детско-юношеской спортивной школы «Ника» состоялось первенство города по гребным видам спорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В первенстве приняли участие более 60 спортсменов в трёх возрастных категориях: 2005 года рождения и младше, 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения. Девушки и юноши соревновались в одиночных и групповых зачетах, в «четверках» и «двойках» с рулевым и без рулевого на дистанции 1 тысяча метров.

По итогам соревнований в различных возрастных категориях и зачетах на пьедестал почета поднялись более 50 спортсменов.

По словам директора спортивной школы «Ника» Константина Чижова, соревнования стали очередным этапом подготовки юношей до 19 лет к предстоящему Первенству России по академической гребле.

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