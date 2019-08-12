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Общество

В России растет число зарегистрированных самозанятых граждан

162 тысячи россиян зарегистрировались в качестве самозанятых, легализовали свои доходы и стали пользователями приложения «Мой налог» на начало августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве – 96 тысяч человек, в Московской области —36 тысяч, в Татарстане — 26 тысяч и в Калужской области — 4 тысячи. Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.

Министерство экономического развития планирует до конца текущего года довести число зарегистрированных самозанятых до 200 тысяч. С начала года самозанятые россияне заплатили 350 млн рублей налогов.

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