Татьяна Пахомова поздравила жителей Филиппково и Хотовани с днями деревень
В Дновском районе советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты района Татьяна Пахомова поздравила жителей Филиппково и Хотовани с днями деревень.
«Всем счастья, здоровья, добра и процветания!» - сказала Татьяна Пахомова. Местные жители подарили ей «Деревенский букет» с выставки цветов.
В рамках праздников в Филиппково и Хотовани были организованы игровые и концертные программы.
Партия «Единая Россия» выдвинула Татьяну Пахомову кандидатом на пост главы Дновского района. За должность также поборются индивидуальный предприниматель и депутат Собрания Дновского района Анатолий Волков (выдвинут КПРФ), индивидуальный предприниматель Владислав Петров («Справедливая Россия»), директор «Эко-край «Псковский» Игорь Романов («Партия Роста»), помощник депутата Псковского областного Собрания и парламентарий Собрания депутатов Дновского района Алексей Лазунин (ЛДПР), начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни Михаил Шауркин («Яблоко»), глава сельского поселения «Выскодская волость», депутат Собрания сельского поселения «Выскодская волость Елена Гуляева (самовыдвижение).
Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.