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Общество

Георгий Василевич вошёл в состав совета по русскому языку при президенте

Директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич вошёл в состав совета при президенте РФ по русскому языку.

Состав совета 12 августа утвердил президент России Владимир. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме Георгия Василевича, в совет включены советник президента Владимир Толстой, научный руководитель института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Александр Молдован, директор государственного музея Пушкина Евгений Богатырев, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям института языкознания Владимир Алпатов, главный редактор объединенного гуманитарного издательства Максим Амелин, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, писатель Игорь Волгин и другие. Всего 48 человек.

Кроме того, глава государства утвердил направления деятельности межведомственных комиссий совета. Они будут заниматься госполитикой в сфере защиты и поддержки русского языка и продвигать его за рубежом.

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