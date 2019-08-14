0
09:11
Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live
20:53
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
18:36
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
18:10
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
17:22
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
16:53
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Новый главный архитектор появился в Пскове
Еще новости
Общество

Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live

14 августа в 10:00 начнется прямой эфир ПАИ-live с начальником комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым. За две недели до начала учебного года гость редакции расскажет последние новости по подготовке региона к 1 сентября, по строительству новых школ и ремонту существующих, в целом оценит изменения, связанные в регионе с нацпроектом «Образование».

Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Ограничить продажу алкоголя в жилых районах предложил Александр Нестерук Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов В 25 псковских магазинах не разделили продукты с молочным жиром и его заменителем Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах Александр Нестерук: Граждане должны знать, что они употребляют Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) О борьбе с заменителем молочного жира расскажет глава псковского Роспотребнадзора в эфире ПАИ-live Псковский дрифт: ПАИ-live c Денисом Грохотневым О проведении отдельных соревнований по автозвуку задумались организаторы дрифт-шоу в Пскове Как оценивают мастерство дрифтеров рассказал организатор соревнований в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live
14 августа 2019
Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
13 августа 2019
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
13 августа 2019
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13 августа 2019
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
13 августа 2019
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 августа 2019
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый главный архитектор появился в Пскове
13 августа 2019
Новый главный архитектор появился в Пскове
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
13 августа 2019
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области

Идет загрузка...