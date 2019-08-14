Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live
14 августа в 10:00 начнется прямой эфир ПАИ-live с начальником комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым. За две недели до начала учебного года гость редакции расскажет последние новости по подготовке региона к 1 сентября, по строительству новых школ и ремонту существующих, в целом оценит изменения, связанные в регионе с нацпроектом «Образование».
Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.