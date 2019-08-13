В УМВД России по Псковской области состоялся очередной приём граждан

21:19, 13 августа 2019, ПАИ

13 августа начальник регионального Управления МВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников провел очередной прием граждан. В нем также принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Иван Лысковец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В этот раз на прием пришли 8 псковичей. Обращения граждан к руководству Управления касались, в частности, фактов нарушения законодательства в финансовой сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Высказывались замечания и по поводу действий отдельных сотрудников полиции.

Всем заявителям были даны исчерпывающие ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений. Участие в приеме членов Общественного совета при УМВД призвано сделать общение граждан и стражей порядка более открытым и доверительным. Юрист Иван Лысковец, используя немалый жизненный и профессиональный опыт, активно участвует в разрешении проблем граждан, касающихся компетенции органов внутренних дел.

Отметим, что прием граждан в УМВД России по Псковской области осуществляется ежемесячно в соответствии с утверждаемым графиком. К участию в этой ответственной работе постоянно привлекаются наиболее подготовленные в правовой сфере представители Общественного совета при УМВД. График приема размещен на сайте УМВД России по Псковской области. Записаться на прием можно по телефону: 59-23-14.