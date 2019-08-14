Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гостем сегодняшнего прямого эфира ПАИ-live стал начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Накануне нового учебного года он расскажет последние новости по подготовке региона к 1 сентября, по строительству новых школ и ремонту существующих, оценит изменения, связанные в регионе с нацпроектом «Образование».
Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.