0
13:41
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
12:53
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
12:02
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
11:31
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
10:49
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
10:40
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
10:02
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гостем сегодняшнего прямого эфира ПАИ-live  стал начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Накануне нового учебного года он расскажет последние новости по подготовке региона к 1 сентября, по строительству новых школ и ремонту существующих, оценит изменения, связанные в регионе с нацпроектом «Образование».

Вопросы Александру Седунову можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Александр Седунов рассказал о планах по строительству и развитию детских садов в Псковской области Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области Заявка на строительство новой школы в Гдове направлена в Минпросвещения Более 150 школ Псковской области получат новое компьютерное оборудование Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Начальник регионального комитета по образованию станет гостем ПАИ-live Ограничить продажу алкоголя в жилых районах предложил Александр Нестерук Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов В 25 псковских магазинах не разделили продукты с молочным жиром и его заменителем Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
14 августа 2019
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
14 августа 2019
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
14 августа 2019
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
14 августа 2019
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
14 августа 2019
Александр Седунов: В новой школе в Дно будет комфортно всем
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
14 августа 2019
Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 августа 2019
Начался ПАИ-live с Александром Седуновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области
14 августа 2019
Всероссийский этап шахматного турнира «Рапид Гран-при России» впервые пройдет в Псковской области

Идет загрузка...