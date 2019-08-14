Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани

10:40, 14 августа 2019, ПАИ

Два спортсмена из Псковской области участвуют в 17-м Всероссийском спортивном культурно-зрелищном фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фестиваля, регион представляют двое великолучан — Владимир Богданов (аэростат «Зета») и Евгений Кравченко (аэростат «БЗЭФ»).

Торжественное открытие фестиваля прошло 13 августа на территории Монастырского сада Рязанского кремля, которое завершилось вечерним свечением аэростатов. Спортивные полеты пройдут с 14 по 16 августа. Очередное вечерние свечение аэростатов ожидается 17 августа. Завершится фестиваль 18 августа.

Всего в спортивном мероприятии, включая великолучан, принимают участие 25 пилотов из Москвы и Московской области, Тулы, Калуги, Перми, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов.

Фестиваль имеет статус 14-го Кубка России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого сформируют сборную страны для участия в чемпионате Европы в Испании.