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Общество

Двое великолучан участвуют в фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани

Фото Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области

Два спортсмена из Псковской области участвуют в 17-м Всероссийском спортивном культурно-зрелищном фестивале воздухоплавания «Небо России - 2019» в Рязани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фестиваля, регион представляют двое великолучан — Владимир Богданов (аэростат «Зета») и Евгений Кравченко (аэростат «БЗЭФ»).

Торжественное открытие фестиваля прошло 13 августа на территории Монастырского сада Рязанского кремля, которое завершилось вечерним свечением аэростатов. Спортивные полеты пройдут с 14 по 16 августа. Очередное вечерние свечение аэростатов ожидается 17 августа. Завершится фестиваль 18 августа.

Всего в спортивном мероприятии, включая великолучан, принимают участие 25 пилотов из Москвы и Московской области, Тулы, Калуги, Перми, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов.

Фестиваль имеет статус 14-го Кубка России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого сформируют сборную страны для участия в чемпионате Европы в Испании.

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