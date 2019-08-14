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Общество

Александр Седунов рассказал о планах по строительству и развитию детских садов в Псковской области

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал о планах по строительству и развитию детских садов в регионе в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в частности, как отметил Александр Седунов, идет строительство новых детских садов на улице Звездной и на улице Михаила Егорова в деревне Борисовичи Псковского района. По словам начальника комитета по образованию, учреждения будут запущены в декабре. Уже идет набор педагогических работников и детей.

Кроме того, в Псковском районе строится еще два детских сада. Также на улице Народной у дошкольного образовательного учреждения появится пристройка для ясельной группы на 80 мест.

Александр Седунов также подчеркнул, что большой детский сад будет построен в деревне Неелово (Псковский район), в Великих Луках.

«До 2021 года планов по детсадам много и средства мы уже получили», - заверил Александр Седунов.

Председатель комитета также рассказал, что Минпросвещения России предлагает и частным садам войти в программу по поддержке дошкольных учреждений, получить субсидию и потратить средства на приобретение оборудования. Александр Седунов подчеркнул, что сейчас идет сбор таких заявок от частных образовательных организаций.

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