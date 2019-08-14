Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области

12:02, 14 августа 2019, ПАИ

В Псковской области запущен проект «Региональный модельный центр дополнительного образования». Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе прямого эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, в рамках проекта в ближайшее время на сайте Управления образования Псковской области появится навигатор по программам дополнительного образования в домах детского творчества, частных образовательных учреждениях, учреждениях спорта и культуры. На сайте также можно будет найти описания этих дополнительных программ, добавил собеседник агентства.

Александр Седунов также рассказал, что с помощью проекта родители и дети смогут посмотреть, как в рамках их территориальной доступности реализуются программы дополнительного образования и чему можно научиться.

Кроме того, как отметил гость эфира, отдельные образовательные программы будут финансироваться дополнительно – те, которые станут наиболее востребованными у жителей. Записаться на выбранные программы можно будет до 15 сентября, средства будут переданы учреждению напрямую, добавил Александр Седунов.