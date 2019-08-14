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Общество

Участникам программы «Земский учитель» в Псковской области рекомендовали обращаться в муниципалитеты

В Псковской области начата работа по запуску программы Земский учитель».

«Она предполагает, что мы будем приглашать педагогов, которые готовы в течение пяти лет работать в сельских школах»,- рассказал 14 августа в редакции Псковского агентства информации в рамках проекта ПАИ-Live руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он уточнил, что участники программы будут получать 1 млн рублей, такова инициатива главы государства в целях укрепления кадрового потенциала образовательных учреждений в регионах. Работа над программой в Псковской области проводится под контроелм губернатора Михаила Ведерникова. 

«Мы активно сотрудничаем с Псковским государственным университетом с точки зрения профориентационной работы со студентами, с учащимися Опочецкого колледжа. Работаем с муниципалитетами и точечно разбираем ситуацию по каждому случаю нехватки учителей», - добавил Александр Седунов.

Он уточнил, что сегодня поступают запросы от тех, кто имеет высшее педагогическое образование, люди готовы поехать работать в сельскую местность.

«Для этого рекомендуем обратиться в муниципалитет по месту проживания и заявить о своем желании», - посоветовал председатель комитета по образованию.

В результате будет сформирован список соискателей и в дальнейшем его наложат на список вакансий в сельских школах.

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