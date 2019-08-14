Две современные спортплощадки появятся в сентябре в Гдове

17:09, 14 августа 2019, ПАИ

В сентябре в Гдове у Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» появятся две современные спортивные площадки, которые установят около существующей детской игровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам представителей администрации Гдовского района, первая площадка - 18 на 15 квадратных метров – современный комплекс со снарядами для занятий уличной гимнастикой и сдачи норм ГТО: классический рукоход, турники, двойные брусья и шведская стенка. Вторая площадка будет оборудована тренажерами.

Решение об установке спортплощадок принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочего выезда в Гдовский район.

В муниципалитете уже были установлены 3 комплекса для занятий воркаутом, оборудование поступило в регион также по договоренности Михаила Ведерникова с Федерацией воркаута России.

В 2019 году в Псковской области планируется установить 80 воркаут-площадок. 24 августа в Пскове при поддержке администрации региона пройдет силовой Чемпионат мира по воркатуту. Ожидается участие более 50 атлетов из 18 стран мира.