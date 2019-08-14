0
18:09
Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
17:25
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
16:31
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
14:53
Главный архитектор Пскова: Приоритетной задачей ставлю не навредить новым строительством в историческом центре
14:44
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
13:41
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
12:53
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Еще новости
Общество

Две современные спортплощадки появятся в сентябре в Гдове

В сентябре в Гдове у Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» появятся две современные спортивные площадки, которые установят около существующей детской игровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам представителей администрации Гдовского района, первая площадка - 18 на 15 квадратных метров – современный комплекс со снарядами для занятий уличной гимнастикой и сдачи норм ГТО: классический рукоход, турники, двойные брусья и шведская стенка. Вторая площадка будет оборудована тренажерами.

Решение об установке спортплощадок принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочего выезда в Гдовский район.

В муниципалитете уже были установлены 3 комплекса для занятий воркаутом, оборудование поступило в регион также по договоренности Михаила Ведерникова с Федерацией воркаута России.

В 2019 году в Псковской области планируется установить 80 воркаут-площадок. 24 августа в Пскове при поддержке администрации региона пройдет силовой Чемпионат мира по воркатуту. Ожидается участие более 50 атлетов из 18 стран мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
14 августа 2019
Галина Неваленная: Вакцинация – самый эффективный способ защиты от гриппа
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
14 августа 2019
Алгоритм взыскания ущерба с «чёрных лесорубов» разработали в Псковской области
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
14 августа 2019
Юлия Пересильд рассказала, как ее дразнили в Пскове
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
14 августа 2019
Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
14 августа 2019
Внеочередные проверки пройдут в автошколах Псковской области с плохой статистикой
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
14 августа 2019
Организаторы Дня города в Великих Луках пообещали насыщенную и интересную программу
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
14 августа 2019
Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов
14 августа 2019
Школы Псковской области готовы принять 287 педагогов

Идет загрузка...