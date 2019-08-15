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Общество

Руководитель ГИБДД Псковской области станет гостем ПАИ-live

15 августа в 12:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов. Накануне нового учебного года дорожные инспекторы особое внимание уделяют детям. Школьники, возвращаясь с каникул, приезжая из летних лагерей не сразу адаптируются к оживленному городскому движению транспорта, поэтому в первые дни сентября существует повышенная вероятность ДТП с участием несовершеннолетних, подтверждают в дорожной инспекции.

В прямом эфире Сергей Семенов приведет статистику таких происшествий, назовет проблемные места школьных маршрутов, даст рекомендации родителям. Свои вопросы руководителю ГИБДД можно оставить на странице ПАИ-live.

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